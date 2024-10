Iltempo.it - "Non c'è posto per virus antisemitismo". 7 ottobre, l'annuncio di Tajani

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) «Mi stringo a Israele, ai suoi cittadini, a tutte le comunità ebraiche in Italia e nel mondo. Come ho detto al Museo Yad Vashem a Gerusalemme quando, a gennaio, sono stato invitato a rappresentare l'Italia nel Giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto, mai più! Mai più qualcuno deve essere ucciso perché ebreo! È questo il messaggio che voglio ribadire anche oggi, dall'America Latina dove mi trovo in visita, partecipando alla commemorazione organizzata dalle comunità ebraiche argentine», lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonionel messaggio per l'anniversario dell'attacco di Hamas a Israele. «La memoria è un dovere. Questo giorno è un monito dolente. La pagina buia aperta dal vile attacco terroristico di Hamas di 1 anno fa, che non ho esitato a definire nazista, non si è ancora chiusa.