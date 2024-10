Mosca: arresto per giornalisti italiani (Di lunedì 7 ottobre 2024) 22.34 Un tribunale russo del Kursk ha emesso "un mandato d'arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini", in contumacia. E' quanto riportano i media russi. I due inviati del Tg1 sono accusati di "essere entrati illegalmente in Russia dall'Ucraina per girare un servizio radiotelevisivo". In estate raccontarono l'incursione ucraina nel Kursk. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 22.34 Un tribunale russo del Kursk ha emesso "un mandato d'per iSimone Traini e Stefania Battistini", in contumacia. E' quanto riportano i media russi. I due inviati del Tg1 sono accusati di "essere entrati illegalmente in Russia dall'Ucraina per girare un servizio radiotelevisivo". In estate raccontarono l'incursione ucraina nel Kursk.

"Mandato d'arresto per due giornalisti italiani". Putin - l'ultima vergogna : chi vuole in cella -   "Dopo aver attraversato illegalmente il confine con la Russia, Simone Traini e Stefania Battistini hanno viaggiato a bordo di un veicolo delle forze armate ucraine fino alla città di Soudja", ha dichiarato il tribunale in un comunicato su Telegram. Nelle ultime settimane, la Russia ha ... (Liberoquotidiano.it)

I giornalisti italiani nel mirino di Putin - le novità per i mutui - le indagini sull'omicidio di Viareggio e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 13 settembre. I giornalisti italiani ricercati in Russia Il governo di Mosca ha inserito tra le "persone ricercate" l'inviata della Rai Stefania Battistini e l'operatore... (Today.it)

Ucraina : Radicali italiani - ‘scandaloso silenzio maggioranza su giornalisti italiani’ - “La nostra solidarietà -aggiunge- a Stefania Battisti e a Simone Traini per le minacce subite a causa del grande lavoro di racconto del conflitto che stanno svolgendo. Roma, 17 ago. . Sappiamo bene che il regime di Putin combatte anche la guerra ibrida della propaganda e il ruolo della stampa ... (Calcioweb.eu)