Fanpage.it - Migliori idropulsori del 2024: classifica e guida all’acquisto

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L'idropulsore è un dispositivo domestico indispensabile per l'igiene orale quotidiana perché rimuove i residui di cibo che si depositano negli spazi interdentali, elimina il tartaro e la placca ed è perfetto per pulire al meglio ponti e protesi dentarie. Ecco unaper scegliere il miglior idropulsore, portatile o fisso, e scoprire come si usa.