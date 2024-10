Masters 1000 di Shanghai Musetti sconfitto da Goffin | eliminato al terzo turno

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

7 ottobre 2024 – Lorenzo fuori dall'Atp di in corso. L'azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre set contro il belga David, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi affondare nettamente nel, chiuso sul 2-6 a vantaggio del belga. (Fonte Adnkronos)