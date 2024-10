Martedì i funerali del medico di Borgomanero morto in montagna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Saranno celebrati Martedì a Borgomanero i funerali di Paolo De Carlini l'escursionista morto sulle alture sopra Druogno nel primo pomeriggio di venerdì 4 ottobre.Il 54enne stava salendo con la moglie, anche lei medico, sulla cima del Monte Mater: mentre si trovavano sul sentiero a circa 150 Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Saranno celebratidi Paolo De Carlini l'escursionistasulle alture sopra Druogno nel primo pomeriggio di venerdì 4 ottobre.Il 54enne stava salendo con la moglie, anche lei, sulla cima del Monte Mater: mentre si trovavano sul sentiero a circa 150

Novaratoday.it - Martedì i funerali del medico di Borgomanero morto in montagna

