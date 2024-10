Tutto.tv - Maria De Filippi ingiusta contro Diego Tavani a UeD: la sfuriata che indigna il web

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un blocco piuttosto lungo dedicato a sei esponenti del Trono Over, ovvero, Mario Cusitore,, Mario Verona e tre dame, ovvero, Morena, Margherita e Maura. Durante i vari confronti, però, a catturare l’attenzione dei telespettatori è stata unafatta daDe. Secondo molti utenti del web, l’uscita della conduttrice è stata decisamente fuori luogo, specie perché sembra adoperare due pesi e due misure a seconda di chi si trova dinanzi. L’diDea Uomini e Donne Nel corso della messa in onda odierna di Uomini e Donne il pubblico ha assistito alla prima “na” della stagione. Il bersaglio in questa circostanza è stato