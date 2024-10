Ilgiorno.it - Maria Campai sepolta in Romania, le sorelle: “Vogliamo andare fino in fondo. Chi l’ha uccisa deve passare la vita in carcere”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Viadana (Mantova) – Per il suo funerale la bara era coperta di tanti fiori.è stataa Turda, la cittadina della Transilvania, in, dove era nata 42 anni fa. A riportare la salma inerano state leRoxana e Loredana. "- dice la sorella Roxana Gram -in, che il colpevole sia un solo, o che abbia avuto dei complici. Chi ha ucciso mia sorellalain".è morta la sera del 19 settembre. Il ragazzo diciassettenne di Viadana, accusato di averlanel garage di casa e di avere nascosto il corpo nel giardino attiguo, dopo averlo coperto con uno strato di fogliame, continua nella sua detenzione nelminorile Beccaria di Milano.