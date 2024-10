Maltempo, chiuse le scuole superiori domani martedì 8 ottobre a Bergamo e in alcuni comuni della provincia (Di lunedì 7 ottobre 2024) In seguito all'allerta meteo diffusa per la giornata dell'8 ottobre, il Comune di Bergamo ha deciso di chiudere tutte le scuole superiori per un giorno. Decisione presa anche da altri sindaci dei comuni della provincia. Fanpage.it - Maltempo, chiuse le scuole superiori domani martedì 8 ottobre a Bergamo e in alcuni comuni della provincia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In seguito all'allerta meteo diffusa per la giornata dell'8, il Comune diha deciso di chiudere tutte leper un giorno. Decisione presa anche da altri sindaci dei

Maltempo - martedì scuole superiori chiuse a Bergamo - Val Seriana - Val Brembana e Valle Imagna - Molte infatti resteranno chiuse per evitare a migliaia di studenti di dover affrontare il tragitto casa-scuola e viceversa in una giornata per la Protezione civile a lanciare l’allerta rossa su tutta la provincia di Bergamo tra la mattina e il pomeriggio, con piogge che potrebbero raggiungere anche ... (Bergamonews.it)

Maltempo - martedì scuole superiori chiuse a Bergamo - Val Seriana e Brembana - . Maltempo, scuole superiori chiuse a Bergamo e nelle valli. Chiusi anche i plessi scolastici di Dossena, l’Istituto Comprensivo della Val Seriana e di San Pellegrino Terme. A chiudere i battenti, anche, l’Amaldi, come scrive il sindaco Camillo Bertocchi sulla sua pagina Facebook, “Causa ... (Bergamonews.it)

Edoardo Prati a Che Tempo che fa : “La scuola è il luogo sacro della disobbedienza nel confronto di se stessi”. E poi : “Gli anni delle scuole superiori sono quelli in cui si forgia l’individuo” - Edoardo Prati, ventenne romagnolo con un seguito di mezzo milione di follower su Instagram e 4 milioni di like su TikTok, è pronto a calcare le scene teatrali con "Cantami d’amore", uno spettacolo che lo vedrà impegnato in un tour in quaranta città italiane. . L'articolo Edoardo Prati a Che ... (Orizzontescuola.it)