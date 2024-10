“Malattie rare: sosteniamo la ricerca e la diagnosi precoce. Lo screening neonatale per la Mld: un’eccellenza toscana” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un convegno aperto al pubblico gratuitamente per approfondire il tema dell’importanza dello screening neonatale, con un focus speciale sul Progetto Pilota Toscano per la Leucodistrofia Metacromatica (MLD), finanziato dall’Associazione Voa Voa! Amici di Sofia Aps e dalla Fondazione Meyer. Questa Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un convegno aperto al pubblico gratuitamente per approfondire il tema dell’importanza dello, con un focus speciale sul Progetto Pilota Toscano per la Leucodistrofia Metacromatica (MLD), finanziato dall’Associazione Voa Voa! Amici di Sofia Aps e dalla Fondazione Meyer. Questa

Firenzetoday.it - “Malattie rare: sosteniamo la ricerca e la diagnosi precoce. Lo screening neonatale per la Mld: un’eccellenza toscana”

