Mafia | omicidio poliziotto Agostino Giudici Corte Assise Palermo in camera di consiglio**

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ott. (Adnkronos) - Sono appena entrati indi consiglio idellad'diper decidere la sentenza del processo per l'dell'agente di Polizia Ninoe della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini, nel palermitano. La donna era in stato di gravidanza. Alla sbarra ci sono Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto, rispettivamente accusati di dupliceaggravato in concorso e di favoreggiamento aggravato per l'della coppia. Il padre dell'agente, Vincenzo, dal giorno dell'agguato non tagliò mai la barba in attesa di "avere giustizia". E' morto lo scorso aprile, in attesa di conoscere la sentenza. La moglie, Augusta, era morta 5 anni prima. A portare avanti la battaglia per la verità , a distanza di 35 anni, sono le figlie Nunzia e Flora e i nipoti.