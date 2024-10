M5S, Saiello: “Crisi automotive, tavolo di confronto in Consiglio regionale con le rappresentanze sindacali” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Abbiamo aperto oggi in Consiglio regionale un tavolo di confronto proficuo e partecipato con le rappresentanze sindacali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Ugl e Fismic, sulla grave Crisi del settore automotive. I lavoratori Stellantis in Campania vivono un clima di incertezza intollerabile. Mentre gli Avellinotoday.it - M5S, Saiello: “Crisi automotive, tavolo di confronto in Consiglio regionale con le rappresentanze sindacali” Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Abbiamo aperto oggi inundiproficuo e partecipato con le, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Ugl e Fismic, sulla gravedel settore. I lavoratori Stellantis in Campania vivono un clima di incertezza intollerabile. Mentre gli

Saiello : “Crisi automotive - tavolo di confronto in Consiglio regionale con le rappresentanze sindacali” - Mentre gli. . . I lavoratori Stellantis in Campania vivono un clima di incertezza intollerabile. “Abbiamo aperto oggi in Consiglio regionale un tavolo di confronto proficuo e partecipato con le rappresentanze sindacali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Ugl e Fismic, sulla grave crisi del settore ... (Avellinotoday.it)

Brembo e Pirelli - clamoroso divorzio nell’Automotive italiano sempre più in crisi - Ma ha di recente annunciato nuovi investimenti in Cina e India per rispondere alla crescente domanda di sistemi frenanti ad alte prestazioni nei mercati emergenti. Foto Ansa/VelvetMagI pneumatici di Pirelli Dall’altro lato, Pirelli è stata fondata nel 1872 e ha costruito la sua reputazione come uno ... (Velvetmag.it)

Automotive in crisi - Stellantis taglia le stime sul 2024 (e non è la sola) - Le azioni includono una riduzione delle consegne alla rete di più di 200. “Il deterioramento nelle condizioni globali del settore – spiega il Gruppo torinese – si traduce in una previsione di mercato per il 2024 ad un livello inferiore rispetto all’inizio dell’anno mentre le dinamiche competitive ... (Quifinanza.it)