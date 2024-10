Lotto, centrato un colpo da oltre 622mila euro con una quaterna sulla ruota di Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) La fortuna bacia San Sebastiano del Vesuvio, nel napoletano, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di sabato 5 ottobre, infatti, sono stati vinti 622.500 euro grazie alla combinazione 2-17-24-71 centrata sulla ruota di Napoli.Da segnalare anche altre vincite in Campania, come riporta Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La fortuna bacia San Sebastiano del Vesuvio, nel napoletano, grazie al gioco del. Nel concorso di sabato 5 ottobre, infatti, sono stati vinti 622.500grazie alla combinazione 2-17-24-71 centratadi.Da segnalare anche altre vincite in Campania, come riporta

