Lo statunitense Stephen Hubbard 72 anni condannato a sette anni di prigione in Russia

Il 7 ottobre la giustizia russa ha condannato lo statunitense Stephen Hubbard, 72 anni, a quasi sette anni di prigione "per aver combattuto come mercenario al servizio dell'Ucraina". Hubbard è stato detenuto in segreto per più di due anni.

Un 72enne statunitense è stato condannato in Russia per aver combattuto come mercenario in Ucraina - Lunedì un tribunale russo ha condannato Stephen Hubbard, un cittadino statunitense di 72 anni, a sei anni e dieci mesi di carcere per aver combattuto in Ucraina come mercenario. Hubbard si era unito a ... (ilpost.it)

Russia: condannati due cittadini americani, per avere combattuto come mercenario e per aggressione - Sentenze di un tribunale di Mosca per Stephen Hubbard, a 6 anni e 10 mesi, e di una corte di Voronezh per Robert Gilman, a 7 anni (ANSA) ... (ansa.it)