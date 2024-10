Lo sguardo femminile nel giornalismo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lonel. Ma non solo. La dodicesima edizione del Festival diculturale si è chiusa ieri al Palazzo Ducale di Urbino: tre giorni per indagare la situazione della donna nell’editoria, soprattutto nei ruoli apicali. Annunciato già il tema dell’edizione 2025, la numero 13, che tratterà un altro argomento centrale e molto sentito dalle nuove generazioni, “Loecologico“. Il rapporto quindi tra natura e cultura, in parte già analizzato alcuni anni fa. Soddisfatti i direttori del Festival Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini che con lungimiranza avevano già invitato la vincitrice del Premio Strega 2024 con L’età fragile Donatella Di Pietrantonio prima che uscisse la cinquina finalista, garantendo il sold out nella mattinata del sabato. (Quotidiano.net)