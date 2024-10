Le prime foto di Maldini, Gabbia, Di Gregorio e Pisilli con l'Italia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Luciano Spalletti guarda alle prossime partite dell`Italia pensando al futuro. Il ct azzurro sta preparando le basi per un nuovo ciclo, inserendo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Luciano Spalletti guarda alle prossime partite dell`pensando al futuro. Il ct azzurro sta preparando le basi per un nuovo ciclo, inserendo

Missing You : prime foto della nuova serie Netflix in arrivo - Missing You vedrà anche il ricongiungimento tra Coben e Armitage, dato che l’attore ha interpretato anche Joe Burkett in Fool Me Once. Anche Armitage appare in una delle immagini, con in mano un telefono e guardando fuori dalla finestra. Eleazar è bravissima in Slow Horses, quindi è emozionante ... (Cinefilos.it)

Spider-Noir – prime foto di Nicolas Cage sul set! - . Il regista Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), vincitore di un Emmy Award, dirige la serie e sarà produttore esecutivo dei primi due episodi. Molti fan conoscono Spider-Man Noir grazie al film d’animazione di successo Into the Spider-Verse, in cui Nic Cage ha doppiato il personaggio. ... (Nerdpool.it)

The Electric State - le prime foto dal film Netflix di Anthony e Joe Russo - ; Mike Larocca, p. ; Anthony Russo, p. Con le voci di Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo, Alan Tudyk. a. The Electric State, le prime foto dal film Netflix di Anthony e Joe Russo Scopri le prime immagini di The Electric State, uno dei titoli più ... (Cinefilos.it)