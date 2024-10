Lanazione.it - L’avventura della Walking Francigena Ultramarathon: percorso e tappe

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Siena, 7 ottobre – Sabato 12 e domenica 13 ottobre la Viaè pronta a svelare nuovamente i suoi tesori in un viaggio che fonde storia, natura e condivisione: lainvita gli appassionati a vivere questa avventura straordinaria, percorrendo uno dei cammini più affascinanti d'Europa, da Siena ad Acquapendente. Giunta alla sua ottava edizione,non è una semplice marcia ma è un vero e proprio tuffo nel passato: ilsegue l'antica Via, la storica strada che attraversava l'Europa medievale, ripercorrendo i passi di Sigerico, l'Arcivescovo di Canterbury, che nel 998 intraprese un pellegrinaggio verso Roma. I partecipanti cammineranno lungo tratti di paesaggi mozzafiato, attraversando colline, borghi storici e antichi sentieri, proprio come facevano i pellegrini secoli fa.