Facta.news - La stravagante teoria del complotto sulla “frutta di gomma”

Leggi tutta la notizia su Facta.news

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Di Antonio Scalari Angurie, banane, mirtilli, avocado, la cui consistenza è descritta da vari utenti sui social come gommosa, plasticosa, o simile al silicone. Frutti, che vengono rigirati tra le mani per mostrare che hanno qualcosa che non va, che si tratta di cibo finto, spacciato e venduto come vero. Tutto sembra essere partito da alcuni profili americani su TikTok che hanno diffuso video dove esibivano frutti acquistati al supermercato che, a loro dire, aveva qualcosa di strano. Alcuni di questi video sono diventati virali, guadagnando decine di milioni di visualizzazioni. I video hanno poi dato vita a un trend, che a sua volta ha assunto i contorni di una nuovadel, che vuole far credere che esista un piano globale per colpire la salute dei consumatori.