La patente a crediti in edilizia

Il Decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, ha apportato rilevanti modifiche all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (cd. Testo Unico sulla Sicurezza), introducendo "la patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili" destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in questi contesti. Le disposizioni operative relative alla patente a crediti sono state fornite nel Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024, n. 132 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, sia con sede in UE che extra UE, devono essere in possesso della patente a crediti.

