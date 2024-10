Juve frena e Lazio vola, Napoli già in fuga. Fiorentina frena Milan, Roma ripresa dal Monza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma – L’allungo del Napoli assume i connotati della fuga perche’ l’Inter si mantiene a due punti, ma e’ la Juventus che lascia il secondo posto ai campioni facendosi imporre il pari da un Cagliari quadrato. La stanchezza di Champions lascia strascichi e per Motta e’ la quarta frenata: e’ l’unica imbattuta ma subisce il primo gol della stagione. A perdere è anche il Milan nella partita dei rigori sbagliati, o meglio, almeno nel caso di De Gea, parati dai portieri. Alla fine decide Gudmundsson, che sfrutta la mancanza di aggressività e dei giusti posizionamenti della difesa Milanista, ed è 2-1. Non è più imbattuto l’Empoli, ma solo dopo avere lottato da protagonista con una Lazio sempre piu’ convincente, che ribalta la gara, si impone con una prodezza di Pedro, un campione che Baroni ha dosato con perizia. Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)– L’allungo delassume i connotati dellaperche’ l’Inter si mantiene a due punti, ma e’ lantus che lascia il secondo posto ai campioni facendosi imporre il pari da un Cagliari quadrato. La stanchezza di Champions lascia strascichi e per Motta e’ la quartata: e’ l’unica imbattuta ma subisce il primo gol della stagione. A perdere è anche ilnella partita dei rigori sbagliati, o meglio, almeno nel caso di De Gea, parati dai portieri. Alla fine decide Gudmundsson, che sfrutta la mancanza di aggressività e dei giusti posizionamenti della difesaista, ed è 2-1. Non è più imbattuto l’Empoli, ma solo dopo avere lottato da protagonista con unasempre piu’ convincente, che ribalta la gara, si impone con una prodezza di Pedro, un campione che Baroni ha dosato con perizia.

