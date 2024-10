Italia U21, Nunziata: “Irlanda buona squadra, sarà difficile” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Giochiamo in casa e vogliamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, pensiamo solo a questo. Cercheremo di migliorare ciò che facciamo già da un anno, ma la vera differenza la farà la voglia di raggiungere l’obiettivo“. Parola del selezionatore dell’Italia Under 21, Carmine Nunziata, in vista della sfida di martedì 15 ottobre a Trieste contro i pari età dell’Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale degli Europei 2025 di categoria. Nunziata ha poi aggiunto: “Sicuramente ci fa piacere avere qualche giorno in più per preparare la partita, così possiamo recuperare qualche giocatore; è il modo migliore per arrivare ad una gara fondamentale. sarà una partita importante e difficile, l’Irlanda è una buona squadra“. Italia U21, Nunziata: “Irlanda buona squadra, sarà difficile” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Giochiamo in casa e vogliamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, pensiamo solo a questo. Cercheremo di migliorare ciò che facciamo già da un anno, ma la vera differenza la farà la voglia di raggiungere l’obiettivo“. Parola del selezionatore dell’Under 21, Carmine, in vista della sfida di martedì 15 ottobre a Trieste contro i pari età dell’, decisiva per la qualificazione alla fase finale degli Europei 2025 di categoria.ha poi aggiunto: “Sicuramente ci fa piacere avere qualche giorno in più per preparare la partita, così possiamo recuperare qualche giocatore; è il modo migliore per arrivare ad una gara fondamentale.una partita importante e, l’è una“.U21,: “” SportFace.

