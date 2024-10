Italgas nel Piano strategico 2024-2030 investimenti per 156 miliardi

Italgas, nel Piano strategico 2024-2030 investimenti per 15,6 miliardi (Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – 15,6 miliardi d’investimenti, in aumento di 7 miliardi e mezzo, destinati all’acquisizione di 2i Rete Gas, agli interventi per lo sviluppo della distribuzione del gas in Italia e in Grecia, al rafforzamento della presenza nel settore idrico e all’accelerazione della crescita nel campo dell’efficienza energetica. E’ quanto prevede il Piano strategico di Italgas per il periodo 2024-2030 presentato a Milano. col/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Italgas, nel Piano strategico 2024-2030 investimenti per 15,6 miliardi Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – 15,6d’, in aumento di 7e mezzo, destinati all’acquisizione di 2i Rete Gas, agli interventi per lo sviluppo della distribuzione del gas in Italia e in Grecia, al rafforzamento della presenza nel settore idrico e all’accelerazione della crescita nel campo dell’efficienza energetica. E’ quanto prevede ildiper il periodopresentato a Milano. col/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

