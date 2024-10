Iranpersi contatti con capo Quds Qaani dopo raid a Beirut

Iran,persi contatti con capo Quds Qaani dopo raid a Beirut (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due alti funzionari iraniani hanno fatto sapere - scrive Reuters sul suo sito - di avere perso i contatti con il capo della Forza Quds dell'Iran dopo gli attacchi israeliani a Beirut in cui è stato ucciso il leader di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Uno dei funzionari ha detto che Qaani si trovava nella periferia meridionale di Beirut, Dahiyeh, durante un attacco che si dice abbia preso di mira il nuovo leader di Hezbollah Hashem Safieddine, ma il funzionario ha detto che non vi sarebbe stato alcun incontro tra i due. La fonte afferma che l'Iran e Hezbollah non sono stati in grado di contattare Qaani. (Quotidiano.net) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due alti funzionari iraniani hanno fatto sapere - scrive Reuters sul suo sito - di avere perso icon ildella Forzadell'Irangli attacchi israeliani ain cui è stato ucciso il leader di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Uno dei funzionari ha detto chesi trovava nella periferia meridionale di, Dahiyeh, durante un attacco che si dice abbia preso di mira il nuovo leader di Hezbollah Hashem Safieddine, ma il funzionario ha detto che non vi sarebbe stato alcun incontro tra i due. La fonte afferma che l'Iran e Hezbollah non sono stati in grado di contattare

Quotidiano.net - Iran,persi contatti con capo Quds Qaani dopo raid a Beirut

“Contatti per il rinnovo”, De Laurentiis pronto a blindare un azzurro: l’offerta è da capogiro! - A tal proposito, come riportato da “Sky Sport” la dirigenza starebbe lavorando ininterrottamente al rinnovo del calciatore. Infatti, al momento la priorità assoluta della dirigenza è quella di “blindare” l’esterno azzurro, ancor più per evitare un possibile assalto da parte di una big europea nei ... (Spazionapoli.it)

Inter, nelle carte dei pm la logica di “stampo mafioso” di Andrea Beretta: i contatti del capo ultras con la banda della Barona e con Sculli - Per quel che risulta in quel periodo si tiene una riunione ristretta durante la quale gli Irriducibili, forti dei rapporti con Boiocchi, pretendono di gestire loro lo striscione unico. L’uomo mostrava un telefono, sul quale vi era scritto che ‘loro’ avrebbero potuto gestire la folla in cambio di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Iran,persi contatti con capo Quds Qaani dopo raid a Beirut - Due alti funzionari iraniani hanno fatto sapere - scrive Reuters sul suo sito - di avere perso i contatti con il capo della Forza Quds dell'Iran dopo gli attacchi israeliani a Beirut in cui è stato uc ...(ansa.it)

Israele, l'ala militare di Hamas è sconfitta - Il capo dell'esercito israeliano, rivolgendosi ai soldati alla vigilia del 7 ottobre, ha affermato che l'ala militare di Hamas è stata "sconfitta". "È passato un anno e abbiamo sconfitto l'ala militar ...(quotidiano.net)

Mattarella chiama il capo della Polizia “Solidarietà ad agenti feriti” - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ieri sera ha chiamato il capo della Polizia ...(iltempo.it)