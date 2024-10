Il turismo è in lutto: addio ad Alberto Gigli (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Riviera del Conero è in lutto per la scomparsa di uno degli storici imprenditore della zona: Alberto Gigli. Se n’è andato sabato a 86 anni. A lui sono legati luoghi dedicata all’accoglienza turistica come l’hotel Eden Gigli e la Rotonda Gigli che hanno fatto la storia del turismo alberghiero della zona dagli anni d’oro. "Oggi è un giorno di lutto. E’ venuto a mancare Alberto Gigli, patron ed imprenditore visionario. Non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio e tristezza del momento, nella consapevolezza che nessuno muore su questa terra finché è vivo nel cuore di chi resta. Alberto sarai per sempre nei nostri", dicono commossi i dipendenti. Gigli lascia la moglie Bianca Maria e i tre figli Ernesto, Federico e Ilaria. Tante le persone che gli hanno dato l’estremo saluto nella camera ardente. (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Riviera del Conero è inper la scomparsa di uno degli storici imprenditore della zona:. Se n’è andato sabato a 86 anni. A lui sono legati luoghi dedicata all’accoglienza turistica come l’hotel Edene la Rotondache hanno fatto la storia delalberghiero della zona dagli anni d’oro. "Oggi è un giorno di. E’ venuto a mancare, patron ed imprenditore visionario. Non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio e tristezza del momento, nella consapevolezza che nessuno muore su questa terra finché è vivo nel cuore di chi resta.sarai per sempre nei nostri", dicono commossi i dipendenti.lascia la moglie Bianca Maria e i tre figli Ernesto, Federico e Ilaria. Tante le persone che gli hanno dato l’estremo saluto nella camera ardente. (Ilrestodelcarlino.it)

