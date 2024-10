Il dramma di Veronica Gentili rivelato in diretta a Le Iene | il padre è morto

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lutto per: ildella conduttrice è, l’annuncio è arrivato proprio durante l’ultima puntata de LeShow. Lesono tornate in televisione e la nuova stagione è ufficialmente iniziata, ma fino a oggi – nonostante due puntate in– la conduttrice non è mai apparsa durante la messa in onda. Ma cosa è successo? Il primo appuntamento con la trasmissione ha visto l’assenza diper via di un ritorno d’urgenza a Roma, dove abita. Il motivo per cuiha mancato i primi due appuntamenti de Leè proprio il. A spiegare quanto avvenuto ci ha pensato il collega Max Angioni, durante l’apertura della seconda puntata del programma. A quanto pare, non è dato sapere se dalla prossima settimana la conduttrice tornerà effettivamente al suo posto nello studio della trasmissione.