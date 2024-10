I medici incrociano le braccia, programmata un'intera giornata di sciopero (Di lunedì 7 ottobre 2024) I medici incrociano le braccia. La Direzione generale dell’Azienda ospedaliera e dell’Ausl di Ferrara comunicano che per l’intera giornata di venerdì 11 ottobre è stato proclamato dall’associazione sindacale Cub-Sanità, lo sciopero nazionale per il personale dell’area contrattuale comparto Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ile. La Direzione generale dell’Azienda ospedaliera e dell’Ausl di Ferrara comunicano che per l’di venerdì 11 ottobre è stato proclamato dall’associazione sindacale Cub-Sanità, lonazionale per il personale dell’area contrattuale comparto

Ferraratoday.it - I medici incrociano le braccia, programmata un'intera giornata di sciopero

Zapata infortunio in Inter-Torino, esce in barella: cosa è successo e come sta. Si teme la rottura del crociato - Il capitano granata crolla sul terreno dopo l'ennesimo e generoso scatto. Resta disteso mentre i compagni sono attorno a lui ... (corriere.it)

Partita di calcio e Giochi interprovinciali a Latina: le strade chiuse domenica 6 ottobre - Per consentire lo svolgimento dei due eventi sono state emanate apposite ordinanza del Comune. Qui tutti i divieti ... (latinatoday.it)

Vaccinazioni ai pazienti fragili, anche Ats Bergamo nella campagna di sensibilizzazione - È necessario continuare a sensibilizzare sul tema delle vaccinazioni destinate ai pazienti fragili, perché la percentuale di chi si vaccina in Lombardia ... (bergamonews.it)