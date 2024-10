Grande Fratello, Luca Calvani a Lorenzo Spolverato: "non giocare con i sentimenti di Helena" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi il modello milanese è stato al centro delle critiche dei suoi coinquilini; il suo modo di rapportarsi con Helena non piace né agli spettatori né ai concorrenti. La tensione nella Casa del Grande Fratello si è subito fatta sentire fin dalle prime ore del mattino, con un nuovo scontro tra Lorenzo e Helena. I due, ormai chiaramente incompatibili, hanno nuovamente acceso gli animi, e i modi di fare del modello milanese hanno cominciato a infastidire non solo il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra, ma anche i coinquilini all'interno della Casa. Il narcisismo di Lorenzo al centro delle critiche dei coinquilini A chiedere al modello di fare un passo indietro è stato Luca Calvani, sostenuto da Shaila Gatti. Quest'ultima, infatti, ha dichiarato di aver perso Movieplayer.it - Grande Fratello, Luca Calvani a Lorenzo Spolverato: "non giocare con i sentimenti di Helena" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi il modello milanese è stato al centro delle critiche dei suoi coinquilini; il suo modo di rapportarsi connon piace né agli spettatori né ai concorrenti. La tensione nella Casa delsi è subito fatta sentire fin dalle prime ore del mattino, con un nuovo scontro tra. I due, ormai chiaramente incompatibili, hanno nuovamente acceso gli animi, e i modi di fare del modello milanese hanno cominciato a infastidire non solo il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra, ma anche i coinquilini all'interno della Casa. Il narcisismo dial centro delle critiche dei coinquilini A chiedere al modello di fare un passo indietro è stato, sostenuto da Shaila Gatti. Quest'ultima, infatti, ha dichiarato di aver perso

