Grande Fratello 2024 la storia di Enzo Paolo Turchi e la sorpresa di Carmen Russo | Video Mediaset

Grande Fratello 2024, la storia di Enzo Paolo Turchi e la sorpresa di Carmen Russo

(Di lunedì 7 ottobre 2024), ladi: l’infanzia e la rinascita Durante la puntata delracconta la sua infanzia e i momenti di difficoltà vissuti in famiglia. La morte dei fratelli uccisi da un carro armato hanno segnato la vita della sua famiglia: «mia madre dopo la disgrazia aveva perso un pò la testa, mio padre era andato via. Io in quel momento li ho odiati ed oggi chiedo scusa perchè dopo una disgrazia grossa è difficile restare normali. Poi siamo nati e mia sorella Lidia, ma nostra madre all’inizio ci schifava. Non potevamo essere un ripiego. Mi sono sentito non solo solo, ma perso». La vita dicambia quando la madre all’età di 8 anni decide di iscriverlo alla scuola di ballo del Teatro San Carlo. «Quella è diventata la mia famiglia.