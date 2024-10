Gomez: “Il centrosinistra può battere Meloni solo se porta a votare gli astenuti. E farlo avendo Renzi in squadra è molto difficile” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il centrosinistra può battere Meloni se e soltanto se porta a votare chi in questi anni ha smesso di andare al seggio, cioè gli astenuti. farlo avendo in squadra Matteo Renzi, che è il politico meno apprezzato dagli italiani, è molto difficile”. A dirlo è stato il direttore Peter Gomez nel corso della tradizionale diretta del pomeriggio, intitolata Vannacci si prenderà la Lega di Salvini, e in cui, evidentemente, non sono mancate le analisi sull’opposizione. A dialogare con Gomez c’era Giacomo Salvini. L'articolo Gomez: “Il centrosinistra può battere Meloni solo se porta a votare gli astenuti. E farlo avendo Renzi in squadra è molto difficile” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Gomez: “Il centrosinistra può battere Meloni solo se porta a votare gli astenuti. E farlo avendo Renzi in squadra è molto difficile” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Ilpuòse e soltanto sechi in questi anni ha smesso di andare al seggio, cioè gliinMatteo, che è il politico meno apprezzato dagli italiani, è”. A dirlo è stato il direttore Peternel corso della tradizionale diretta del pomeriggio, intitolata Vannacci si prenderà la Lega di Salvini, e in cui, evidentemente, non sono mancate le analisi sull’opposizione. A dialogare conc’era Giacomo Salvini. L'articolo: “Ilpuòsegli. Ein” proviene da Il Fatto Quotidiano.

