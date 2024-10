Lanazione.it - Giornate Fai d’Autunno 2024: Firenze riapre i suoi tesori nascosti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre- Appuntamento imperdibile: sabato 12 e domenica 13 ottobresi prepara ad accogliere la XIII edizione delleFAI, l’iniziativa organizzata dal Fondo per l’Ambiente Italiano. L'evento coinvolgerà tutta Italia e permetterà di riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con un focus particolare su quei luoghi storici spesso chiusi al pubblico o poco conosciuti. I luoghi aperti per l’occasione spaziano da ville storiche, palazzi nobiliari, giardini segreti a piccoli borghi e chiese medievali, offrendo uno spaccato della ricchezza culturale e paesaggistica di tutto il paese. Da Nord a Sud della Penisola saranno 700 i luoghi d’arte, storia e natura che apriranno al pubblico in 360 città, grazie all’impegno e alla passione di migliaia di volontari.