Giorgi torna in pubblico | Non sono mai sparita volevo lasciare il tennis

Dopo mesi di silenzi, è tornata a parlare ieri l'ormai ex tennista Camila Giorgi. "Io irragiungibile? Questa è la versione che hanno raccontato. Io non sono mai sparita. volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia del mio addio al tennis professionistico è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta", ha affermato la ex giocatrice, intervistata a 'Verissimo', su Canale 5. Il suo nome era sparito dalla lista dell'antidoping della Wta e vista anche la sua assenza dall'Italia si era pensato che Giorgi fosse 'sparita', anche per motivi fiscali. "Non sono mai sparita, ero negli Usa – ha aggiunto Giorgi –. Non sono mai scappata, anche perché torno spesso in Italia. Adesso sono molto felice, faccio quello che voglio e sono dove volevo essere". Il ritiro dell'atleta ha sorpreso tutti.

