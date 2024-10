Giogiò Cutolo ucciso a Napoli, pena ridotta all’assassino (Di lunedì 7 ottobre 2024) Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso il 31 agosto 2023 a Napoli, esprime la sua rabbia dopo la condanna a 20 anni di carcere per il 17enne responsabile del delitto. Giogiò Cutolo ucciso a Napoli, pena ridotta all’assassino Poiché la sentenza è stata emessa con rito abbreviato e L'articolo Giogiò Cutolo ucciso a Napoli, pena ridotta all’assassino Teleclubitalia. Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista, il musicista di 24 anniil 31 agosto 2023 a, esprime la sua rabbia dopo la condanna a 20 anni di carcere per il 17enne responsabile del delitto.Poiché la sentenza è stata emessa con rito abbreviato e L'articoloTeleclubitalia.

Teleclubitalia.it - Giogiò Cutolo ucciso a Napoli, pena ridotta all’assassino

Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, sconto di pena per l?assassino: intervista a Daniela Di Maggio - Tutto tranne che meravigliata o stupita per quanto avvenuto. Da un lato si dice soddisfatta, perché la sentenza che condanna l?omicida del figlio è diventata definitiva,... (Leggi la notizia)

Giovanbattista Cutolo, chi era? Perché è stato ucciso e come è morto? - L’assassino di Giovanbattista ha avuto una vita molto difficile e una fedina penale già sporca in tenera età; il ragazzo ha vissuto gran parte della sua adolescenza nei Quartieri Spagnoli di Napoli e ha avuto qualche condanna precedente per tentato omicidio. Ecco le sue parole: “È difficile ... (Leggi la notizia)