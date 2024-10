Gentiloni | rollover bond di NextGenEu tecnicamente possibile

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (askanews) – Sarebbe “” l’ipotesi di prorogare le emissioni di titoli di debito comune europei legati a Next Generation Eu oltre il termine del 2028, al fine di rimborsare le emissioni che giungono a scadenza (roll over), ma al momento “non ci sta nessuna decisione politica” in tal senso. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo, durante la conferenza stampa al termine dell’eurogruppo, rispondendo ad una domanda sulla apparente apertura a questa ipotesi dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel. Durante un intervento oggi alla cerimonia del suono della campanella la Borsa di Francoforte, Nagel ha rilevato che le emissioni di titoli comuni Ue perdovrebbero proseguire fino al 2028.