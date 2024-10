Forti piogge e possibili allagamenti, è allerta gialla su novarese e Vco (Di lunedì 7 ottobre 2024) Attenzione allerta meteo su novarese e Vco. Continua il maltempo e secondo il bollettino Arpa è prevista allerta gialla per la giornata di domani, martedì 8 ottobre per piogge Forti sui settori orientali.Oggi, 7 ottobre, piogge deboli sparse, moderate sull'Appennino. Dalla tarda serata piogge Novaratoday.it - Forti piogge e possibili allagamenti, è allerta gialla su novarese e Vco Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Attenzionemeteo sue Vco. Continua il maltempo e secondo il bollettino Arpa è previstaper la giornata di domani, martedì 8 ottobre persui settori orientali.Oggi, 7 ottobre,deboli sparse, moderate sull'Appennino. Dalla tarda serata

