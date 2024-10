Formia / “Ragunanza” di Roma e “Camerata dei Poeti” di Firenze premiano il poeta Roberto Costantini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Formia – La primavera degli ultimi anni è stata sempre foriera dei nuovi versi del poeta Formiano Roberto Costantini che continua proprio con i suoi versi, sulla scia degli ultimi tempi, a collezionare importanti riconoscimenti del mondo letterario. Ieri, domenica 6 ottobre, ha vinto addirittura due premi in un solo giorno: primo premio per la L'articolo Formia / “Ragunanza” di Roma e “Camerata dei Poeti” di Firenze premiano il poeta Roberto Costantini Temporeale Quotidiano. Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 7 ottobre 2024)– La primavera degli ultimi anni è stata sempre foriera dei nuovi versi delnoche continua proprio con i suoi versi, sulla scia degli ultimi tempi, a collezionare importanti riconoscimenti del mondo letterario. Ieri, domenica 6 ottobre, ha vinto addirittura due premi in un solo giorno: primo premio per la L'articolo/ “” die “dei” diilTemporeale Quotidiano.

Temporeale.info - Formia / “Ragunanza” di Roma e “Camerata dei Poeti” di Firenze premiano il poeta Roberto Costantini

“Delitto Neruda” di Roberto Ippolito in tour nella ricorrenza della morte del poeta - Pablo Neruda morì il 23 settembre 1973, appena dodici giorni dopo il sanguinoso golpe di Augusto Pinochet che cancellò la democrazia in Cile. 00 Brindisi, al Chiostro del Museo Ribezzo, in Piazza Duomo 7, collaborazione con Ergo Sum del Polo Biblio-Museale di Brindisi e del Museo Ribezzo; sabato 7 ... (Leggi la notizia)