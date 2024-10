Iltempo.it - "Finiamola con questa favola", Caracciolo e l'amara verità sulla Palestina

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un anno esatto dall'attacco di Hamas a Israele, chi vince e chi perde nella guerra sul campo e della "narrazione"? La domanda viene rivolta a Lucio, direttore di Limes, nel corso della puntata di lunedì 7 ottobre di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Ebbene, il giornalista esperto di geopolitica spiega che non ci sono vincitori, ma solo "diversi gradi di sconfitta". Dal punto di vista strategico "massima è la sconfitta dell'America, perché è un paese che ha cercato già dopo il 7 ottobre dopo di spiegare agli israeliani che non dovevano cadere nella trappola di Hamas, e Israele ci è caduto". Lo Stato ebraico ha perso la guerra della propaganda "perché la cosa paradossale è che quel massacro del 7 ottobre dopo qualche settimana, se non era dimenticato", è stato presto sostituito dalla "propaganda anti-israeliana".