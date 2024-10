Emilia-Romagna, De Pascale incontra Conte: “Campo largo con Iv? No, siamo centrosinistra” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due ore di colloquio a Roma tra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il sindaco di Ravenna e candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna Michele De Pascale. Sul tavolo della discussione, nella sede M5S, la composizione della coalizione. La chiacchierata con Conte “è andata molto bene. Abbiamo parlato degli ultimi nodi del programma. Ieri c’è stata una iniziativa molto positiva a Bologna con più di mille persone e stiamo definendo gli ultimi dettagli per chiudere la coalizione”. Lapresse.it - Emilia-Romagna, De Pascale incontra Conte: “Campo largo con Iv? No, siamo centrosinistra” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due ore di colloquio a Roma tra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppee il sindaco di Ravenna e candidato per ilalle elezioni regionali inMichele De. Sul tavolo della discussione, nella sede M5S, la composizione della coalizione. La chiacchierata con“è andata molto bene. Abbiamo parlato degli ultimi nodi del programma. Ieri c’è stata una iniziativa molto positiva a Bologna con più di mille persone e stiamo definendo gli ultimi dettagli per chiudere la coalizione”.

Emilia Romagna - De Pascale da Conte : “Iv? Lavoriamo per coalizione aperta” - Abbiamo parlato degli ultimi nodi del programma. “In questo momento stiamo costruendo una coalizione che è costituita di partiti e liste civiche. Ieri c’è stata una iniziativa molto positiva a Bologna con più di mille persone e stiamo definendo gli ultimi dettagli per chiudere la coalizione”. . La ... (Lapresse.it)

Confronto Conte-De Pascale sul campo largo in Emilia-Romagna - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Non cala il sipario sull’ipotesi del campo largo in Emilia-Romagna. Nonostante la crisi causata dalla netta presa di posizione del leader del M5S, Giuseppe Conte, che ha detto di non voler partecipare a coalizioni di cui fanno parte anche... (Bolognatoday.it)

Elezioni Emilia Romagna - Andrea Babbi scende in campo da civico per de Pascale - . . QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Che sia capolista o meno a Bologna (l'intera lista sarà resa nota a giorni, assicura Michele de Pascale) Andrea Babbi sarà una delle carte più importanti della lista "Civici per de Pascale" che vedono l'attuale sindaco di Ravenna ... (Bolognatoday.it)