Emanuela Orlandi, l’arciprete di Santa Maria Maggiore non risponde sul mistero della cassa: “Non dico nulla su questa storia, sono tutte assurdità” – ESCLUSIVO (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Non commento nulla, non c’è niente da commentare. sono assurdità, su questo argomento non dirò nulla. Grazie e buona serata”: con queste esatte parole, l’arcivescovo Rolandas Makrickas ha risposto a FqMagazine, in merito alle dichiarazioni di Monsignor Valentino Miserachs, interrogato pochi giorni fa dalla commissione di inchiesta che indaga sulla misteriosa scomparsa della cittadina vaticana Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno del 1983. Le parole e il ruolo di MiserachsMonsignor Miserachs ha un duplice ruolo in questa oscura storia. Era il maestro di canto corale di Emanuela Orlandi ed è stato l’ultimo docente ad averla vista nel giorno della scomparsa, nella scuola di musica “Tommaso Ludovico da Victoria” (all’epoca ospitata all’interno di Sant’Apollinare), da cui la ragazza uscì quel pomeriggio, prima di sparire per sempre. Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, l’arciprete di Santa Maria Maggiore non risponde sul mistero della cassa: “Non dico nulla su questa storia, sono tutte assurdità” – ESCLUSIVO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Non commento, non c’è niente da commentare., su questo argomento non dirò. Grazie e buona serata”: con queste esatte parole, l’arcivescovo Rolandas Makrickas ha risposto a FqMagazine, in merito alle dichiarazioni di Monsignor Valentino Miserachs, interrogato pochi giorni fa dalla commissione di inchiesta che indaga sulla misteriosa scomparsacittadina vaticana, avvenuta il 22 giugno del 1983. Le parole e il ruolo di MiserachsMonsignor Miserachs ha un duplice ruolo inoscura. Era il maestro di canto corale died è stato l’ultimo docente ad averla vista nel giornoscomparsa, nella scuola di musica “Tommaso Ludovico da Victoria” (all’epoca ospitata all’interno di Sant’Apollinare), da cui la ragazza uscì quel pomeriggio, prima di sparire per sempre.

Travolto dal treno - Bologna come Brandizzo : "Tutti quei morti non sono serviti a cambiar nulla" - Neanche un mese fa eravamo a Roma, abbiamo parlato ore e ore, ci hanno detto che la tecnologia cambierà tutto, che non ci saranno più subappalti. Vercelli, 5 ottobre 2024 – "I morti di Brandizzo non sono serviti a niente. Per il mio Kevin non posso fare più niente ma loro devono pagare. Altrimenti ... (Quotidiano.net)

Altro che “Nuovo” Pci - di inedito non ha nulla : tra i fondatori vecchie conoscenze dell’eversione rossa. Ecco chi sono - Secondo quanto ha scoperto Il Giornale scavando sulle origini di questo movimento, infatti, spunterebbero nelle sua fondamenta «collegamenti diretti con il terrorismo degli anni Settanta, Ottanta e Novanta». Ora del caso non se ne parla da un po’, complice anche l’accelerazione impressa alle ... (Secoloditalia.it)

“Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla” : Fedez si scalda con Valerio Staffelli dopo il Tapiro d’oro di “Striscia La Notizia” - Inoltre, Rosiello e Cologno sono anche tra gli aggressori identificati nel pestaggio al personal trainer Christian Iovino, avvenuto lo scorso 22 aprile, al quale pare fosse presente anche Fedez. Il rapper – nell’occhio del ciclone per le vicende legali riguardanti le sue guardie del corpo – è stato ... (Ilfattoquotidiano.it)