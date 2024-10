Elezioni organi collegiali: chi non può votare? Incompatibilità e ineleggibilità (Di lunedì 7 ottobre 2024) La partecipazione di genitori, docenti e personale ATA agli organi scolastici comporta questioni legate al diritto di voto, come la conservazione o la perdita dell’elettorato e le condizioni di Incompatibilità o ineleggibilità. L'articolo Elezioni organi collegiali: chi non può votare? Incompatibilità e ineleggibilità . (Orizzontescuola.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) La partecipazione di genitori, docenti e personale ATA agliscolastici comporta questioni legate al diritto di voto, come la conservazione o la perdita dell’elettorato e le condizioni di. L'articolo: chi non può

Scadenze Ottobre. Giornata Mondiale degli Insegnanti, elezioni organi collegiali, PTOF, pensioni - Giornata Mondiale degli Insegnanti, elezioni organi collegiali, PTOF, pensioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Le Scadenze del mese di ottobre riguardano la Giornata Mondiale degli Insegnanti, le elezioni organi collegiali, la revisione del PTOF e la domanda di pensionamento ... (Orizzontescuola.it)

Elezioni organi collegiali entro il 31 ottobre. Rinnovo consigli di istituto non oltre il 24/25 novembre. CIRCOLARE - 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO. L'articolo Elezioni organi collegiali entro il 31 ottobre. MM. . La nota ministeriale conferma le istruzioni già impartite negli anni precedenti, secondo le procedure previste dall'OM n. CIRCOLARE sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)

Rinnovo organi Opi di Reggio Calabria: la lista Futura si candida alle elezioni - Rinnovamento, competenza e affidabilità. La lista Futura si candida alle elezioni per il Rinnovo degli organi dell’ Ordine delle professioni infermieristiche di Reggio Calabria mettendo in campo una squadra in parte già rodata, ma che, nel contempo, presenta una forte spinta innovativa... (Reggiotoday.it)