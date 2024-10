È gay ma non può dirlo Esplode il caso del giocatore di serie A | Un macello gli ultras non vogliono

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il calciatore gay diA che preferisce non parlare, anzi si sarebbe pure sposato. Quella raccontata da Gay.it ha i tratti di una storia sconvolgente che riguarda un atleta di una delle due squadre più seguite in Italia e nel mondo, cioè Inter o Milan. Proprio in concomitanza con lo scoppio di un altro, quello che riguarda la ‘ndrangheta, i biglietti, i parcheggi e le telefonate tra tifo organizzato e club, ecco uscire fuori quest’altra grossa notizia. Un tifoso che segue una delle due squadre, al momento non è chiaro quale, in curva ha fatto questa rivelazione: “Quando è iniziata a circolare la voce che fosse gay, è stato un” dice Marco (nome di fantasia), che aggiunge “Io sinceramente non ho partecipato, me ne stavo zitto, ma so che i capisi sono mossi e hanno protestato con YYYY (nome di un alto dirigente di un club)”.