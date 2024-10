Drusilla Foer: “Sono stata ferma a causa di una polmonite con ascesso. Per 6 mesi nessuna ciglia finta” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ospite di Mara Venier, Drusilla Foer ha parlato degli ultimi mesi, in cui è stata costretta a fermarsi per alcuni problemi di salute: "Ho avuto una brutta polmonite con ascesso, per sei mesi non ho visto una ciglia finta". Di recente è tornata in tv con la serie Tutto chiede salvezza 2. Fanpage.it - Drusilla Foer: “Sono stata ferma a causa di una polmonite con ascesso. Per 6 mesi nessuna ciglia finta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ospite di Mara Venier,ha parlato degli ultimi, in cui ècostretta arsi per alcuni problemi di salute: "Ho avuto una bruttacon, per seinon ho visto unafinta". Di recente è tornata in tv con la serie Tutto chiede salvezza 2.

