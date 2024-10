Disabili gravi, 23 milioni per l'adozione di piani personalizzati: "Strumenti preziosi per individui e famiglie" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ventitré milioni di euro ai distretti socio-sanitari dell’Isola per l’erogazione dei contributi ai Disabili gravi. A disporre il pagamento delle risorse stanziate a livello nazionale, a valere sul "Fondo per la Disabilità e per la non autosufficienza", è l’assessorato regionale della Famiglia e Palermotoday.it - Disabili gravi, 23 milioni per l'adozione di piani personalizzati: "Strumenti preziosi per individui e famiglie" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ventitrédi euro ai distretti socio-sanitari dell’Isola per l’erogazione dei contributi ai. A disporre il pagamento delle risorse stanziate a livello nazionale, a valere sul "Fondo per latà e per la non autosufficienza", è l’assessorato regionale della Famiglia e

