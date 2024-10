Corteo pro Palestina a Torino: lancio di bombe carta e fumogeni contro le forze dell’ordine (Di lunedì 7 ottobre 2024) La manifestazione in centro nonostante il 'no' della questura, in occasione del primo anniversario dell’attacco di Hamas nei confronti di Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023, si è fermata davanti agli uffici della Rai. Alcuni dei manifestanti hanno urlato "Vergogna! Vergogna!". Diversi i cartelli contro la Meloni. Fanpage.it - Corteo pro Palestina a Torino: lancio di bombe carta e fumogeni contro le forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La manifestazione in centro nonostante il 'no' della questura, in occasione del primo anniversario dell’attacco di Hamas nei confronti di Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023, si è fermata davanti agli uffici della Rai. Alcuni dei manifestanti hanno urlato "Vergogna! Vergogna!". Diversi i cartellila Meloni.

Tajani : "Quanto accaduto a corteo pro Palestina Roma ha dell'incredibile" - (Agenzia Vista) Buenos Aires, 07 ottobre 2024 Gli scontri registrati sabato in piazza a Roma, in occasione delle manifestazioni pro Palestina, hanno "dell'incredibile". Quello che è successo non ha nulla a che vedere con la libertà di manifestare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Lo ha ... (Iltempo.it)

Scontri a Roma durante il corteo pro Palestina : ai domiciliari il manifestante arrestato - Scattano i domiciliari per il manifestante arrestato sabato scorso nel corso della manifestazione pro Palestina in piazzale Ostiense. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.Continua a leggere . (Fanpage.it)