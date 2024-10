Coppa Bernocchi 2024 oggi | orari percorso tv altimetria Tanta lotta sul Piccolo Stelvio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Trittico Lombardo continua con la. Quest’prenderà il via l’edizione numero 105 della corsa con partenza ed arrivo a Legnano: sarà corsa dura per conoscere il nuovo nome nell’albo d’oro, visto che non sarà presente il vincitore del 2023 Wout Van Aert. La diretta tv della seconda gara del Trittico Lombardo, la, sarà assicurata dalle 15.00 su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.00 a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione.Dopo una prima parte abbastanza rapida, con 35 chilometri prevalentemente pianeggianti, si entra nel circuito della Valle Olona, da ripetere per sette volte. (Oasport.it)