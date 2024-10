Come risparmiare quando si prenota un hotel: 50% in più se si usa il pc al posto dell’app su smartphone (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da un'inchiesta del Mail on Sunday sono emerse delle differenze di prezzo in base a Come si prenota: se si fa da pc o tramite la relativa app per smartphone. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da un'inchiesta del Mail on Sunday sono emerse delle differenze di prezzo in base asi: se si fa da pc o tramite la relativa app per

Fanpage.it - Come risparmiare quando si prenota un hotel: 50% in più se si usa il pc al posto dell’app su smartphone

Visite gratis al 39esimo piano di Palazzo Lombardia: come prenotarsi - Regione Lombardia e RTL 102. . . I cittadini potranno salire gratuitamente al 39° piano dell'edificio, dalle 10 alle 18, e ammirare a 161 metri. . 5, domenica 6 ottobre, celebreranno insieme i 100 anni della radio in Italia con un’apertura speciale del Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo ... (Leggi la notizia)

Treno del Foliage 2024: prezzi, orari, percorso e come prenotare il biglietto per il viaggio dell’autunno - Il Treno del Foliage è un percorso di 4 ore tra Italia e Svizzera, sulla ferrovia Vigezzina-Centovalli. Ecco tutte le info per organizzare il viaggio dal 12 ottobre al 17 novembre, dai costi del biglietto a come prenotare.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Openday di Trenord, biglietti gratis e viste anche alle officine di Novate: come prenotarsi - Tornano gli Openday di Trenord per una giornata alla scoperta dei treni con biglietti gratis per muoversi tra una sede e l’altra. Openday di Trenord, domenica 20 ottobre L’Openday di Trenord è fissato per domenica 20 [. ]. Ecco come è possibile iscriversi e prenotare la propria visita. . Tra ... (Leggi la notizia)