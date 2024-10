Cittadinanza, FI: “Nessuno decide su cosa si può o non si può discutere” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “L’approccio che bisogna avere è quello di una discussione di merito, poi si può anche non essere d’accordo, la cosa che non va bene è che ci sia qualcuno che decide cosa si può o non si può discutere“. Lo ha detto a LaPresse Raffaele Nevi, deputato e portavoce di Forza Italia, a proposito della proposta azzurra dello Ius Italiae. Nevi plaude all’apertura del capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan: “Bene l’approccio di Malan, si discute con serietà, senza drammi. Siamo consapevoli che non è un’urgenza di domani mattina, ma una cosa seria su cui avviare un dialogo. Speriamo che anche nella Lega prevalga questo approccio, bisogna abbassare i toni, tranquillizzarsi, c’è solo da discutere e ragionare. Nel programma c’è scritto chiaramente che dobbiamo favorire l’integrazione e la nostra proposta va in questo senso, quindi siamo nell’ambito del programma di governo”. Lapresse.it - Cittadinanza, FI: “Nessuno decide su cosa si può o non si può discutere” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “L’approccio che bisogna avere è quello di una discussione di merito, poi si può anche non essere d’accordo, lache non va bene è che ci sia qualcuno chesi può o non si può“. Lo ha detto a LaPresse Raffaele Nevi, deputato e portavoce di Forza Italia, a proposito della proposta azzurra dello Ius Italiae. Nevi plaude all’apertura del capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan: “Bene l’approccio di Malan, si discute con serietà, senza drammi. Siamo consapevoli che non è un’urgenza di domani mattina, ma unaseria su cui avviare un dialogo. Speriamo che anche nella Lega prevalga questo approccio, bisogna abbassare i toni, tranquillizzarsi, c’è solo dae ragionare. Nel programma c’è scritto chiaramente che dobbiamo favorire l’integrazione e la nostra proposta va in questo senso, quindi siamo nell’ambito del programma di governo”.

