Cisgiordania Idf attacca Jenin

7.48 L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che l'esercito israeliano (Idf) ha preso d'assalto all'alba la città di Jenin, in Cisgiordania. Un corrispondente dell'agenzia ha riferito che diversi veicoli militari, accompagnati da bulldozer, sono entrati nella città, dirigendosi verso i quartieri orientali di Halima al Saadia e al Bayader. Secondo il corrispondente, le forze dell'Idf hanno circondato l'ospedale governativo di Jenin e hanno chiuso le strade circostanti. (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Servizitelevideo.rai.it)

Jenin in Cisgiordania è oggi una città in rovina. E il mondo resta in silenzio - È questa la loro lotta al terrorismo?”. Siamo scappati dal vicino, ma l’esercito israeliano è entrato comunque, lanciando una granata senza alcun preavviso. Razif Alef, uno degli abitanti, ha raccontato in prima persona il terrore vissuto: “Hanno iniziato a sparare direttamente contro la mia casa. ... (Ilfattoquotidiano.it)

L’esercito israeliano si ritira da Jenin, in Cisgiordania, dopo una vasta operazione - Il 6 settembre L’esercito israeliano si è ritirato dalla città di Jenin dopo aver condotto una vasta “operazione antiterrorismo” nella Cisgiordania occupata, mentre sta portando avanti la sua offensiva nella Striscia di Gaza. Leggi . (Internazionale.it)

