Sport.quotidiano.net - Ciclismo, verso le elezioni: Maurizio Ciucci si candida

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Buti (Pisa), 7 ottobre 2024 – Il pisano di Butitorna nuovamente alla carica, ripresentando la propriatura per il ruolo di vice presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana alla prossima Assemblea elettiva in programma il 19 gennaio 2025 all’Hotel Hilton a Fiumicino. E come avvenne 4 anni or sono, la sua presenza sarà nel gruppo di Daniela Isettita per la presidenza della Federper il prossimo quadriennio olimpico.è da sempre nel, prima come atleta, quindi padre di Manuel che militò fino ai dilettanti come atleta, ed ancora dirigente della società “Una Bici X Tutti” di Pontedera.