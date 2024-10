Ciclismo, start list e favoriti Tre Valli Varesine 2024: spettacolo Pogacar-Evenepoel (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, martedì 8 ottobre, andrà in scena l’edizione numero 103 della Tre Valli Varesine. La corsa completerà il Trittico Lombardo, dopo la Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, che funge ogni anno da preparazione al Giro di Lombardia. I corridori si affronteranno nei 200 km da Busto Arsizio a Varese. Ben 23 ascese scandite nel corso della prova metteranno a dura prova anche i migliori scalatori. Non mancherà all’appuntamento Tadej Pogacar che, dopo Giro d’Italia, Tour de France e Mondiali, proverà a rendere ancor più memorabile il suo 2024. Nonostante la stagione sia agli sgoccioli, la corsa sarà di ottimo livello. Remco Evenepoel è il candidato principale ad infastidire Pogacar. Da non sottovalutare anche Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Ben Healy, Thomas Pidcock, Nairo Quintana, Pelayo Sanchez e Romain Bardet. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, martedì 8 ottobre, andrà in scena l’edizione numero 103 della Tre. La corsa completerà il Trittico Lombardo, dopo la Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, che funge ogni anno da preparazione al Giro di Lombardia. I corridori si affronteranno nei 200 km da Busto Arsizio a Varese. Ben 23 ascese scandite nel corso della prova metteranno a dura prova anche i migliori scalatori. Non mancherà all’appuntamento Tadejche, dopo Giro d’Italia, Tour de France e Mondiali, proverà a rendere ancor più memorabile il suo. Nonostante la stagione sia agli sgoccioli, la corsa sarà di ottimo livello. Remcoè il candidato principale ad infastidire. Da non sottovalutare anche Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Ben Healy, Thomas Pidcock, Nairo Quintana, Pelayo Sanchez e Romain Bardet.

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2024 : percorso e altimetria - Domani, martedì 8 ottobre, andrà in scena l’edizione numero 103 della Tre Valli Varesine. Dopo il Montello i corridori affronteranno la salita delle 5 Piante. La corsa completerà il Trittico Lombardo, dopo la Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, che funge ogni anno da preparazione al Giro di ... (Sportface.it)

Tre Valli Varesine 2024 - Tadej Pogacar verso un altro show? Evenepoel lo sfida - Comincerà quindi il primo dei due circuiti che prevede sette giri da 15,9 chilometri: si salirà subito verso Montello, poi si tornerà a salire verso la salita dei Ronchi, che si concluderà a poco meno di un chilometro dal traguardo. In casa Italia, il corridore con più credenziali appare essere ... (Oasport.it)

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2024 in tv : data - orario e diretta streaming - La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport 2. La partenza è fissata per le 12. I corridori si daranno battaglia nei 200 km da Busto Arsizio a Varese. The post Ciclismo, Tre Valli Varesine 2024 in tv: data, orario e diretta streaming appeared first on SportFace. Per ... (Sportface.it)