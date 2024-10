Dilei.it - Charlene di Monaco alla gara con il nuovo chihuahua. Dopo la morte di Angel

(Di lunedì 7 ottobre 2024)diè stata protagonista della marcia solidale contro l’abbandono dei cani, la Rokethon Race 2024, dove si è presentata con un maglione di lana e con in braccio il suoche la Principessa ha adottatoladel suo adoratodiama molto i cani e ne ha sempre avuti, anche quando è stata colpita da una gravissima infezione due anni fa, che l’ha costretta per mesi a stare lontana da Alberto e dai figli, Jacques e Gabriella, aveva trovato un po’ di consolazione e compagnia in un magnifico Rhodesian Ridgeback. E poi c’era il suo, l’adorato, morto un anno faessere stato investito.disolidale per gli animaliè sempre in prima fila per combattere contro la piaga dell’abbandono degli animali.