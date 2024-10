Cantieri e lavori, come cambia la viabilità a Napoli nelle prossime settimane (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Conferenza permanente dei servizi del Comune di Napoli per i Cantieri stradali e le manifestazioni, ha approvato i dispositivi di traffico che interesseranno alcune strade cittadine nelle prossime settimane.Nel dettaglio, fino all'11 /10/2024 a seguito dei lavori di scavo per la posa in (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Conferenza permanente dei servizi del Comune diper istradali e le manifestazioni, ha approvato i dispositivi di traffico che interesseranno alcune strade cittadine.Nel dettaglio, fino all'11 /10/2024 a seguito deidi scavo per la posa in (Napolitoday.it)

Napolitoday.it - Cantieri e lavori, come cambia la viabilità a Napoli nelle prossime settimane

Napoli, nuovi dispositivi viabilità per cantieri e manifestazioni - Sono stati approvati nuovi dispositivi di traffico relativi ai cantieri e alle manifestazioni che interesseranno la viabilità di alcune strade di Napoli. La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, a cui sono regolarmente invitate a partecipare tutte le ... (2anews.it)

La Maratona di Napoli 2024 cambia percorso: troppi cantieri. A rischio il passaggio sul Lungomare - Nell'edizione 2024 della Neapolis Marathon del 13 ottobre sarà esclusa via Mergellina. Il percorso arretrato sul lato di Corso Umberto I. Ma c'è il problema dei cantieri in via Partenope e via Nazario Sauro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Napoli, dispositivi di viabilità per cantieri in città - La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, a cui sono regolarmente invitate a partecipare tutte le Municipalità, i Servizi e gli Enti interessati e che si riunisce […]. Il Comune di Napoli ha comunicato i dispositivi di viabilità relativi ai cantieri che ... (2anews.it)